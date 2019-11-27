Fenerbahçe'de ayrılık vakti! Ocak ayında ilk yolcu Miha Zajc olacak

Mehmet Ekici'nin kadroya dahil edilmesi için bir kişinin dışarıda kalması gerekiyor. Bu konuda favori isim Miha Zajc.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Empoli'den transfer edilen Sloven orta saha oyuncusu, geldiği günden beri vasatı aşamadı. Ersun Yanal, son haftalarda Zajc'ı adeta sildi.

OCAK AYINDA YOLLAR AYRILIYOR

25 yaşındaki futbolcu, ligde 3 maçta sadece 83 dakika süre alabildi. Yanal, Sloven öğrencisini son 5 karşılaşmada sahaya sürmedi. Miha Zajc ile ocak ayında yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.