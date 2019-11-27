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Fenerbahçe'de ayrılık vakti! Ocak ayında ilk yolcu Miha Zajc olacak

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'nin kadroya dahil edilmesi için bir kişinin dışarıda kalması gerekiyor. Bu konuda ilk akla gelen isim teknik direktör Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği Miha Zajc oldu. Zajc'ın ocak ayında ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.

27.11.2019 14:52 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:06

Mehmet Ekici'nin kadroya dahil edilmesi için bir kişinin dışarıda kalması gerekiyor. Bu konuda favori isim Miha Zajc.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 'den transfer edilen Sloven orta saha oyuncusu, geldiği günden beri vasatı aşamadı. Ersun Yanal, son haftalarda Zajc'ı adeta sildi.

OCAK AYINDA YOLLAR AYRILIYOR

25 yaşındaki futbolcu, ligde 3 maçta sadece 83 dakika süre alabildi. Yanal, Sloven öğrencisini son 5 karşılaşmada sahaya sürmedi. Miha Zajc ile ocak ayında yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe'de ayrılık vakti! Ocak ayında ilk yolcu Miha Zajc olacak

Mehmet Ekici, Ersun Yanal, Empoli, Spor


HABER YORUMLARI (4)
FIRTINA 61:Bu adamı Ersun aldırmadı mı? Niye şimdi gönderiyor?Bence Ersun bu futbol anlaşıyla, Zajc''dan önce gider!!!
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CAN:nihatoviç olmasa 2. ligde oynarsınız seneye dilenciler topluluğu
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F.T NİN TAKIMI:Ne oldu 6s kötüye gidince Nihatoviç mi suçlu oldu
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MEHMET AKİF:Adil Rami Zanga da gitsin bu ligin oyuncuları değil , Ekici ve Denizi harcama hocam burası büyük camia 16 yaşında olan çocuğumuzu da bir an önce A takımla idmanlara çıkar Merih Demiral gibi yuvadan uçmasın geleçeğin santroforu o yoksa SENDE GİDERSİN
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