26 Kasım 2018, 19:32
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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım İbra Edilmedi!

Fenerbahçe'de bugün yapılan genel kurulda eski Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Mithat Yenigün, Ozan Balaban ve Önder Fırat, ibra edilmedi.

Fenerbahçe Futbol A.Ş. genel kurulu bugün gerçekleştirildi. Toplantıda alınan kararlar Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirildi.

Genel kurulda eski yönetimden başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Mithat Yenigün, Ozan Balaban ve Önder Fırat 01.06.2017 - 31.05.2018 hesap dönemindeki faaliyetlerinden dolayı ibra edilmedi. Yapılan açıklamada bahsi geçen kişilerin 'ibrası için yeterli nisabın sağlanamadığı' belirtildi. Şirket yönetim kurulu üyesi Mehmet Tahir Sarıoğlu ve bağımsız üyeler Vefa Küçük, İbrahim Kurban ve Ali İhsan Karaca ise ibra edildi.

ZARAR AÇIKLANDI

Öte yandan şirketin 227.019.575 TL zarar ettiği ve kar dağıtımı yapılmayacağı belirtildi. Yapılan açıklama şöyle: "Şirket 01.06.2017 - 31.05.2018 tarihli özel hesap dönemini kapsayan 2017 yılı hesap döneminin; Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan konsolide mali tablolara göre 227.019.575 TL, net dönem zararı ile sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımının yapılamayacağına 26.11.2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında karar verilmiştir."

(Fotomaç)

Nihat Özbağı,Mahmut Uslu,Aziz Yıldırım,Fenerbahçe
26 Kasım 2018 Pazartesi 19:32



YORUMLAR (6)
12345678910: Ibra ne demek ne oldu yani simdi
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AHMET: FenerBahçeyi bi tek Aziz Yıldırım kurtarabilir. Ali Koç Futboldan hiç ama hiç anlamıyor. Antrenör ve Futbolcuların her isteğini yapayım derken küme düştü düşecem. Ve Ali Koç FenerBahçe tarihine adını altın harflerle silinmeyecek şekilde yazmış olacak.
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AYAKOYUNLARI: Valla Fenevin nasıl ligde kaldığı anlaşıldı. Sn. Başkan aziz hakeme tehdit federasyona küfür takımı ayakta tutuyormuş. Fenev gerçek oyununu oynayınca tablo ortada....
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  • FENERLI-1 : FB-YE KARSI TUM FEDERASYONLARIN NASIL TAVR ALDIGI ORTADA VE AZIZ BASKANIN BUNA RAMEN GS 8JK VE TS KOK OTDURDUYU VE BU TAKIMLARI BUYUK TAKIM LISTESINDEN SILDIYI HEPIMIZE MALUN
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AZİZ YILDIRIM: Kına yakın fener düşmanları müsait yerinize
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