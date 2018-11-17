Fenerbahçe
'de Barış Zamanı... Teknik Direktör Erwin Koeman, sanki taraftarın sesine kulak vermiş gibi icraatlarını sürdürüyor. Tribünler Valbuena'nın takıma dahil olması ve Reyes'in orta sahada oynamaması gerektiğini uzun süredir dile getiriyordu. Hollandalı da önce Valbuena'yı takıma monte etti. Ardından Reyes'i orta sahada kullanmadı.
Koeman şimdi de taraftarın uzun süredir takımda görmek istediği Barış Alıcı'yı kazanmaya çalışıyor. Hollandalı çalıştırıcı genç futbolcu ile yaptığı özel görüşmede kendisine forma şansı vereceğini ifade etti. Alanyaspor
maçının son bölümünde Barış'ı oyuna almayı planlayan Koeman, Şener'in sakatlığı ve buna bağlı olarak yaşanan taktik değişikliği sebebiyle futbolcuya şans veremedi.
Forma senin
Hollandalı çalıştırıcı, Barış Alıcı'yı ilk planda kupa maçlarında oynatacak. Bu maçlarla genç futbolcuyu yavaş yavaş hazırlayacak olan Hollandalı, ligde de kendisinden yararlanacak. Genç
futbolcu U21 takımının Ümraniye
ile oynadığı hazırlık maçında forma giymişti. Bu mücadeleyi yerinden izleyen Koeman, Barış'ı özel olarak takip etti. Barış kendisiyle yapılan görüşmelerde oynamak istediğini ifade etti. Bu görüşmelerde yetkililerin dikkatini çeken önemli bir detay da futbolcunun olgun tavırları oldu. Sarı-lacivertliler Barış'ın altyapısını bu işin uzman kulüplerinden olan Altınordu
'da almasının önemli bir avantaj olduğunu belirttiler.
Genç,Fenerbahçe
17 Kasım 2018 Cumartesi 08:20