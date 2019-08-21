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Fenerbahçe'de Başakşehir maçı hazırlıkları devam etti

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında 24 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

21.08.2019 20:39 Fenerbahçe'de Başakşehir maçı hazırlıkları devam etti
Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında 24 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 17.00'de salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda çabukluk çalışması yapıldı. Pas çalışmaları ve çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı lacivertliler, Başakşehir maçı hazırlıklarını 22 Ağustos Perşembe günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.



Can Bartu Tesisleri, Başakşehir, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: DHA

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