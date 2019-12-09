Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve futbolculardan anlamlı ziyaret

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile sarı-lacivertli futbolcular Emre Belözoğlu ve Vedat Muric, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir tarafından vefat eden eşi Gülseren Özdemir anısına yaptırılan Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, okul müdürü Mehmet Akıncı ile Nihat Özdemir'in kızı Ebru Özdemir ve oğlu Batuhan Özdemir de yer aldı.

Ali Koç, ziyarette tüm çocuklara isimlerinin yazılı olduğu forma hediye etti. Etkinliğe katılanlar daha sonra okulu gezerek öğrencilerle sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

Okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Ali Koç, Gülseren Özdemir'i, anısına yapılan okulu ziyaret ederek tekrardan andıklarını dile getirdi.

Koç, öğrencileri sahalarında yapacakları bir maça da davet etti.

Kaynak: AA