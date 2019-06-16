16.06.2019 17:40
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Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç yönetimi ibra edildi

Fenerbahçe

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetiminin 5 Haziran-31 Aralık 2018 dönemindeki faaliyetleri oy birliği ile ibra edildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetiminin 5 Haziran-31 Aralık 2018 dönemindeki faaliyetleri oy birliği ile ibra edildi. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Ülker Stadyumu'nda düzenlenen Olağan Mali Genel Kurulu'nda üyelerin raporlar hakkındaki görüşlerinin ardından yönetimin ibra oylaması yapıldı. Üyeler yönetim ve denetleme kurulu için iki ayrı oylama gerçekleştirdi. Başkan Ali Koç başkanlığındaki yönetim kurulunun 5 Haziran - 31 Aralık 2018 dönemindeki faaliyetleri oy birliği ile ibra edildi.
(Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
Kaynak: İHA
Fenerbahçe Spor Kulübü, 5 Haziran, Aralık, Ali Koç, Güncel

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