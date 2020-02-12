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Fenerbahçe'de bazı yöneticiler, Ersun Yanal'ı Ali Koç'a şikayet etti

Fenerbahçe'de bazı yöneticiler, performansından memnun olmadıkları teknik direktör Ersun Yanal'ı başkan Ali Koç'a şikayet etti. Serzenişleri haklı bulan Koç, Ankaragücü ve Galatasaray derbisinde alınacak sonuçlara göre Yanal'ın takımdaki kaderini çizecek.

12.02.2020 11:02 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:11

Önce Trabzonspor'a kaybeden, ardından evinde Alanyaspor karşısında 2 puan bırakan 'de fatura her ne kadar hakemlere kesilse de yönetim içerisinde Ersun Yanal'a da büyük tepkinin oluştuğu öğrenildi.

"21 HAFTADA 25 PUAN KAYBETTİK"

Zorluk derecesi yüksek maçlardan genelde çıkamayan ve sürekli puan kayıplarıyla karşı karşıya kalan Fenerbahçe'de yapılan yatırımların karşılığını alamadıklarını düşünen bazı yöneticilerin Ali Koç'la bir araya geldikleri öğrenilirken, 21 haftada toplanan 38 puanın son derece yetersiz olduğu konusunda fikir birliğine varıldığı belirtildi. Yaz ayı transfer döneminde 10 transfere imza atan Ocak'ta ise Falette takviyesi yapan sarı lacivertlilerde kaybedilen 25 puanın hesabının sorulması öngörülürken, başkanın bu serzenişleri haklı bulduğu ve – Galatasaray maçlarında alınacak sonuçlara göre Ersun Yanal'ın kaderinin çizileceği bildirildi.

"ALANYASPOR MAÇINDA OYUN YOKTU"

Alanyaspor maçında oyun olarak camiayı tatmin etmeyen Ersun Yanal'ın fikstür avantajını nasıl kullanacağı merak konusu olurken, Fenerbahçe'nin bu hafta Ankaragücü karşısında yapacağı en ufak hatanın radikal kararların alınacağına işaret etti.

(Star)

Fenerbahçe'de bazı yöneticiler, Ersun Yanal'ı Ali Koç'a şikayet etti

Ersun Yanal, Fenerbahçe, Ankaragücü, Ali Koç, Spor


HABER YORUMLARI (10)
MUSTAFA:boş haber
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EDEP-ERDEM:bu ersun yanal ile sampiyonluk cok zor
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METE:Sayın başkan açıklamalarını hayretle izliyorum Aziz yıldırım gönderenler tıpkı saddamıda gönderenler gibi yaptıklarına pişmanlar bu adam iki yıldır takımın başında elli tane adam geldi gitti şuana kadar bu adamın Fenerbahçeye ne verdiğini anlayamadında sonucu iki maçamı bıraktın ?yazıklar olsun sana demekki parası olan herkes her işi yapamaz fenerbahçe taraftarını hasta ettin git kardeşim ersunuda al yanına çek git tamam hakemler kötü peki 54 yaşındayım bu takım çokmu iyi ?Rezil ettin bizi.
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TAZE GOL YEMİŞ MUSLERA SURATI:ağla ağla nereye kadar sonunda gerçekleri gördüler.
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KAPAK:ya şu adama konuşma yasağı koyun, teknik direktörlüğü gibi konuşmalarıda saçma. Bir sus işini yap, eleştirilere kulak ver, ne olacak görelim.
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KARL MAX:hakemlere salla salla nereye kadar güneş balçıkla sıvanmaz
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ÖMER:Aykut Kocaman bizim efsanemizdir efsane hocamız olarak devam etmelidir.
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EGE:Kimse Fenerbahçeden büyük değildir.
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RAZAMEL FALÇAO:he yav, hakemler fb yi öyle kolluyor öyle kolluyor hiç sormayın ona rağmen hep serzeniş hep şikayet. oysa bakın gs ve ts ye hakemler her hafta doğramasına rağmen en ufak bir şikayetleri yok!!!!!
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YUH:neredeyse sezon bitecek iyi mi kötü mü diye hala anlayamamış acemi fener yönetimi nası anlayacaklar ki tek bildikleri baba parası yiyip çaka satmak paran varsa geç fener koltuğuna parası olduğu halde kampanyayla vb. dilencilik üstelik vergimizlede devletten geçiniyolar 3 büyükleri kolluyolar bunlar çoktan lig düşmesi gerekirdi
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