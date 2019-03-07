07 Mart 2019, 10:02
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Fenerbahçe'de Benzia ile Slimani'nin Maliyeti 50 Milyon TL

Fenerbahçe'de bir süredir takımdan ayrı çalışan İslam Slimani ile Yassine Benzia'nın maliyeti 50 milyon TL'yi buldu.

Fenerbahçe'de sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Islam Slimani, Yassine Benzia ve Michael Frey beklentilerin çok uzağında kaldılar. Benzia'nın adı ikinci yarı için Türkiye Futbol Federasyonu listesine bildirilmezken, UEFA listesine alındığı halde ise Zenit maçlarında da forma şansı bulamadı. Bir süredir A takımla yapılan idmanlara da alınmayan Cezayirli oyuncuya, İslam Slimani de katıldı.

Fenerbahçe teknik heyeti, iki futbolcuyu A takımla yapılan idmanlara almıyor. Tesislere geldikten sonra kendilerine bir antrenör verilen ve kenarda takımdan ayrı çalışan iki futbolcunun sarı-lacivertlilere maliyeti 50 milyon TL'yi buluyor. Frey'i ise kadroda düşünmemesine rağmen A takım idmanlarına alan teknik heyet, İsviçreli oyuncuya maçlarda şans vermiyor. 3 oyuncudan edilen zarar ise toplamda 70 milyon TL civarında.

3 FUTBOLCU SADECE 4 GOL ATTI

Fenerbahçe'nin kasasından bu 3 oyuncu için kiralama ve yıllık ücret olarak 11.5 milyon Euro'nun üzerinde üzerinden para çıktı. Slimani için 1.5 milyon Euro kiralama bedeli ve 4.5 milyon Euro yıllık ücret, Frey için 1.2 milyon Euro yıllık ücret ve 2.7 milyon Euro bonservis bedeli, Benzia için ise kiralama bedeli ödenmezken, 1.5 milyon Euro yıllık ücret ödendiği öğrenildi. Sarı-lacivertli kulüp, böylece ciddi bir zarara uğramış oldu. Kadroda gol yollarında büyük etki yapması beklenen Slimani, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 15 lig maçında 1 gollük bir performans sergiledi. İsviçreli forvet Frey ise forma giydiği 12 lig maçında 3 gol atarken, Benzia'nın ise 1 asistlik katkısı bulunuyor.

FORVET HATTI DEĞİŞİYOR

Sarı-lacivertli yönetim yeni sezonda forvet hattını tamamen değiştirecek. Yeni sezonda ilk neşteri forvet hattına vuracak olan yönetim, ikisi üst düzeyde 3 yeni golcü için şimdiden harekete geçti.

Teknik heyet, performansından memnun olmadığı Frey hakkında da olumsuz rapor verdi. Kiralık olarak forma giyen Slimani ile sezon sonunda yollar ayrılacak, 2022 yılına kadar sözleşmesi olan İsviçreli golcü Frey ile de yolların ayrılması yönünde çalışmalar başladı. Sarı-lacivertliler, Frey'i sezon sonunda kiralık olarak başka takıma göndermeye çalışacak.

İspanyol golcü Roberto Soldado'nun durumu ise kalan haftalardaki performansına göre netlik kazanacak. Yolların ayrılacağı Slimani ve Frey'in yerlerine iki üst düzey golcü transferi yapılacak. Soldado'nun durumuna göre ise 3. golcü transferi yapılacak.

(Yeni Şafak)

İslam Slimani, Yassine Benzia, Fenerbahçe, Spor


YORUMLAR (9)
TUNÇ06: BUNLARI DA AZİZİ GETİRDİ DİYİN DE KURTULUN ....BU PARALAR COMOLLİ DEN KESİLMELİ YADA ALİ CEBİNDEN ÖDESİN ...FB MALI DENİZ OLDU...
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MİSAFİR: YABANCI OYUNCU ÖNCE KİRALAYACAKSIN SONRA ALACAKSIN... ADAPTE OLMUYORSA TOP OYUNCU SEVMİYORSA ŞANSI YAVER GİTMİYORSA TURŞUNU KURMANIN BİR MANASI YOK... GUİZAYA 35 MİLYON EURO ÖDENDİ 35 X 6.00= 210 TL. ÇÖPE ATILAN YATIRIMDIR..
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FENERLİ: Slimani 4 Milyon Euro Kiralama 4. 5 Milyon Euro Maaş 8. 5 Milyon Euro Çöpe Gitti . . .
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ŞAPKACI: DİAGNE 2 MAÇ OLDU VE HALA NE OLACAĞI BELLİ DEĞİL VE FENERLİLER 10 MİLYON ÇÖP DİYE DALGA GEÇİYOR PEKİ SİZİZ HALİNİZ NE?
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  • ASDADSD : KAREŞİM BİZ 3 KİŞİDE 10 MİLYON ZARAR ETTİK SİZ 1 KİŞİDE 10 MİLYON ZARAR HADİ BİDE BURDAN YAK
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