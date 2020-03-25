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Fenerbahçe'de bir futbolcu ve bir sağlık heyeti çalışanında koronavirüs bulgularına rastlandı

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımından bir oyuncuda ve bir sağlık heyeti çalışanında koronavirüs (Covid-19) bulgularına rastlandığını açıkladı

25.03.2020 18:02 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:02
Fenerbahçe'de bir futbolcu ve bir sağlık heyeti çalışanında koronavirüs bulgularına rastlandı
Fenerbahçe Kulübü, futbol takımından bir oyuncuda ve bir sağlık heyeti çalışanında koronavirüs (Covid-19) bulgularına rastlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde koronavirüs testinden geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmıştır. Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir." denildi.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler: Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe Kulübü, Koronavirüs, Futbol, Dünya

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