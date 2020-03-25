Fenerbahçe’de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı

Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim ve Göksel Gümüşdağ'da koronavirüs pozitif çıkmasının ardından Fenerbahçe de bir futbolcuda koronavirüs bulguları olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde:

"BULGULARA RASTLANMIŞTIR"

"Futbol A Takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde koronavirüs testinden geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlanmıştır.

Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."