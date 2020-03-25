Fenerbahçe'de bir futbolcuda ve sağlık heyeti çalışanında koronavirüs bulgusu çıktı
Fenerbahçe Kulübü, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan koronavirüs testi sonrasında bir oyuncuda ve bir sağlık heyeti çalışanında yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlandığını açıkladı.
25.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:04
Fenerbahçe Kulübü, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan koronavirüs testi sonrasında bir oyuncuda ve bir sağlık heyeti çalışanında yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;"Futbol A Takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde koronavirüs testinden geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlanmıştır.
Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir."
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Kaynak: DHA
Etiketler: Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe Kulübü, Samandıra, Spor