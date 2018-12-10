Fenerbahçe'de 'Bireysel' Kriz!

Skorer Detay | Fenerbahçe'nin Akhisar'a 3-0 yenildiği karşılaşmada bireysel hata sonucu yenen goller ön plana çıktı.HARUN HEDİYE ETTİİlk golde kaleci Harun Tekin, topu altı pas içine çelerken Jeremy Bokila'nın rahat bir gol atmasına neden oldu. Harun'un kanat akınlarından gelen topları kontrol etmek yerine, her pozisyonda yumrukla uzaklaştırmaya çalışması da tepki çekti.İKİNCİ HATA SKRTEL'DENTakımda sezonun en güvenilir ismi Skrtel ise Manu'nun attığı golde hata yaptı. Hamle zamanlamasını tutturamayan Slovak savunmacı, adamını kaçırdı.İSMAİL KÖYBAŞI EŞLİK ETTİÜçüncü gol ise özellikle sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarları çıldırttı. Regattin'in ceza sahasına girdiği pozisyonda İsmail Köybaşı, adamını takip etmek yerine ağır adımlarla rakibine eşlik etti. Pozisyonun devamında gol gelince