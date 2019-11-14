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Fenerbahçe'de BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

14.11.2019 14:10 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:10Fenerbahçe'de BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak , hazırlıklarına devam etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladığı belirtildi.
Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcuların, 5'e 2 çalışmasının ardından defans ve hücum varyasyonları üzerinde durduğu ifade edildi.
Geçirdiği operasyon sebebiyle 2 gün istirahat eden teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Luiz Gustavo'nun takımla çalıştığı, Vedat Muric ile Max Kruse'nin ise özel program uyguladığı kaydedildi.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA

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