25 Mart 2019, 09:29
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Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü Harekatı

Fenerbahçe gelecek sezon için Leicester City'de istediği kadar forma şansı bulamayan savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü'yü kiralamak istiyor.

Transferde yeni sezon planlamasını yapan F.Bahçe, kadrosunu bir stoperle güçlendirmeyi düşünüyor. Sarı-Lacivertli yönetiminin sezon sonu için Leicester City'de oynayan Çağlar Söyüncü'yü kiralamayı planladığı iddia edildi. İngiliz basınında Leicester Mercury'nin haberine göre; 22 yaşındaki stoper Türkiye'ye geri dönecek. Kanarya'nın milli futbolcuyu kiralamak için devreye girdiği ifade edilirken, transfer için ilk temas hazırlıklarına başlandığı belirtildi.

ERSUN YANAL İSTEKTE BULUNDU

Akşam'da yer alan habere göre; Sözleşmesini uzatmayan Skrtel'in yerine Çağlar'ı transfer edecek olan F.Bahçe'nin ocak ayında teklif sunduğu ancak olumsuz yanıt alındığı iddia edildi. Çağlar Söyüncü, ağustos ayında 19 milyon sterlinlik bir anlaşma ile Leicester City'ye transfer olmuş ancak fazla forma şansı bulamamıştı. Teknik Direktör Ersun Yanal, Martin Skrtel'in boşluğunun doldurulmasını yönetimden istiyor.

2023'TE BİTİYOR

Bucaspor altyapısında yetiştikten sonra Altınordu formasıyla parlayan Çağlar, önce Freiburg ardından Leicester City'ye transfer oldu. İngiltere Premier Lig ekibi ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalayan Çağlar Söyüncü, bu sezon sadece 5 maçta forma giyebildi. Diğer kupalarla birlikte 10 kez forma şansı bulan milli futbolcunun sezon sonunda kiralık gönderilmesi planlanıyor.

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Bahçe, Leicester City FC, Spor



YORUMLAR (4)
KAPTAN: Bu yorum yapanlarda kafa basmıyor heralde . Adam sol stoper fb de sol stoper yok. Üstelik yerli. Yabancıya Sınırlama gelirse adamlar niye istemesin. Parasıyla değil mi .yok avrupaymis oynadığı takım ne zaman avrupa kupalarnda oynamış. Azıcık beyin yavhu nasılsa bedava
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CAGLAR SÖYÜNCÜ: Evet dogru haber, seneye fenerbahcemle 2.ligde oynuycam
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FB: Ya bırakın ya.. Avrupa'ya giden futbolcuları şu takım alacak bu takım alacak..ya O futbolcular Türkiye'de oynarken kimsenin sesi çıkmıyor,ne zaman ki Türk futbolcusu Avrupa'ya gidince de hemen asparagas haberler çıkmaya başlıyor... Türkiye'de O kadar cevher var ki, onları keşfedin...
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ALIKOCBASKANFENEVBAHCESAMPUAN: ERSUN YANAL ISTEKTE BULUNDU YETMIYOR KARDES. . FENERBAHCE REZIL OLDU KIM GELMEK ISTER KI BU 2. LIG TAKIMA
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