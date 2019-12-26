Haberler » Spor » Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları - Spor

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 17. haftasında 29 Aralık Pazar günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

26.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:46 Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
Süper Lig'in 17. haftasında 29 Pazar günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak , hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Aralık, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:20   Fenerbahçeli futbolcu Deniz Türüç: "Büyük hedefe ulaşmak istiyoruz" - Spor
16:18   N'Sakala Beşiktaş'a yakın - Spor
16:17   Fernandinho'dan Burnley'e Harika Gol - Spor
16:17   Cristiano Ronaldo'nun Sınırları Zorlayan Kafa Golü - Spor
16:17   Mandzukic'in Şampiyonlar Ligi Finali'ndeki Harika Golü - Spor
15:41   Arda Turan, tek başına yaptığı antrenmanın fotoğraflarını paylaştı - Spor
15:17   Galatasaray'ın Jesse Sekidika ile anlaştığı iddia edildi - Spor
14:21   Çin Futbol Federasyonu, futbolcu maaşlarına sınırlama getirdi - Spor
13:56   Premier Lig'in 4 büyük ekibi Çağlar Söyüncü'yü istiyor - Spor
12:38   İstikbal Mobilya Kayserispor, Bülent Uygun ile yollarını ayırdı - Spor
26.12.2019 16:28:53