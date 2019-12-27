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Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 17. haftasında 29 Aralık Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

27.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:38 Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
Takımı, Süper Lig'in 17. haftasında 29 Aralık Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak Rize'ye gidecek.

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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