01 Nisan 2019, 15:44
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Fenerbahçe'de Çok Eleştirilen Slimani'ye Sürpriz Talip

Fenerbahçe'nin eleştirilen golcüsü Slimani'yi Olympiakos'un sezon sonunda transfer etmek istediği belirtildi.

Fenerbahçe'de bir türlü istenileni veremeyen Islam Slimani'ye Yunanistan'dan sürpriz teklif...

Leicester City'e geri dönmeye hazırlanan Islam Slimani'ye Yunanistan takımı Olympiakos talip oldu. Yunan ekibinin Slimani'yi kadrosuna katmak istediği ve yaz dönemi öncesi transfer listesine dahil ettiği yazıldı. Yunan basınındaki haberlere göre Olymipakos Teknik Direktörü Pedro Martins, yakından tanıdığı tecrübeli golcüyü transfer listesinde ilk sıraya yazdı.

Yunanistan, Leicester City FC, Olympiakos, Fenerbahçe, Spor



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