Fenerbahçe'de Çok Eleştirilen Slimani'ye Sürpriz Talip

<p> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/fenerbahce/' title='Fenerbahçe'>Fenerbahçe</a>'de bir türlü istenileni veremeyen Islam Slimani'ye <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/yunanistan/' title='Yunanistan'>Yunanistan</a>'dan sürpriz teklif...</p><p> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/leicester-city/' title='Leicester City'>Leicester City</a>'e geri dönmeye hazırlanan Islam Slimani'ye <a class='keyword' href='/yunanistan/' title='Yunanistan'>Yunanistan</a> takımı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/olympiakos/' title='Olympiakos'>Olympiakos</a> talip oldu. Yunan ekibinin Slimani'yi kadrosuna katmak istediği ve yaz dönemi öncesi transfer listesine dahil ettiği yazıldı. Yunan basınındaki haberlere göre Olymipakos Teknik Direktörü <a class='keyword' href='/pedro/' title='Pedro'>Pedro</a> Martins, yakından tanıdığı tecrübeli golcüyü transfer listesinde ilk sıraya yazdı.</p>