Haberler » Spor » Fenerbahçe'de Comolli ile yolların ayrılacağı iddia edildi - Spor

Fenerbahçe'de Comolli ile yolların ayrılacağı iddia edildi

Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli ile yolların ayrılacağı iddia edildi. Gün içinde de Comolli'nin yardımcısı Selinay Gürgenç'in görevine son verilmişti.

09.01.2020 21:15 | Son Güncelleme: 09.01.2020 21:27

Fenerbahçeli taraftarların Falette transferi sonrası istifaya davet ettiği Sportif Direktör Damien Comolli ile yolların ayrılacağı iddia edildi. A Spor'un haberine göre kamptan ayrılan Damien Comolli'nin 'a dönerek kulüp binasında başkan Ali Koç ile bir araya gelmesi bekleniyor. Bu toplantı sonrasında da Comolli ile büyük ihtimalle yollar ayrılacak.

FALETTE TRANSFERİ İÇİN BAŞKANI İŞARET ETMİŞTİ

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli yeni açtığı Twitter hesabından, "Simon Falette transferinin benim tarafımdan açıklanması gereken bazı noktaları olduğunu düşündüğüm ve sosyal medyada konuşulan birtakım yanlış ifadeleri düzeltme gereği duyduğum için bu hesabı açtım. Öncelikle, başkanımız Falette'yi kiralık olarak takıma kazandırmak istedi. Başkanın böyle bir isteği olması saygı görmeli. Aynı zamanda Falette de taraftarlarımız tarafından hoş karşılanmalı." demişti. Gün içinde Comolli'nin yardımcısı Selinay Gürgenç'in görevine de son verilmişti.

Fenerbahçe'de Comolli ile yolların ayrılacağı iddia edildi

Fenerbahçe, İstanbul, Ali Koç, Spor


HABER YORUMLARI (5)
EFE KORKMAZ:Bir taş attıysan bir taş atmışsın demektir iki taş attıysan iki taş iki taş atmışsın demektir
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
GEREÇEKÇİ. DAVUT.:Herifçioğlu bir çok tapon adamları bağladı fenere cüzdan dolduktan sonra sen işini bitiriryorsun, defedin gitsin.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
COMOLLİ NOLUR GİTMEE:STOPERDE , UCHE, HÖGH, ALVES, LUGANO, LUCİANO, KAJER, GİBİ MUHTEŞEM FUTBOLCULARDAN SONRA GELDİĞİMİZ NOKTA FALETTE. ALLAH SONUMUZU HAYREYLESİN. AMİN.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
HAYIRLISI BAKALIM:ALİ KOÇ KENDİSİ TRANSFERDEN ANLAMADIĞI İÇİN COMOLLİYE BEL BAĞLAMIŞTI. BİR FENERBAHÇELİ OLARAK GEÇ BİLE KALINDI DİYORUM AMA ŞİMDİ TRANSFERİ KİM YAPACAK DİYE DE KORKUYORUM.
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
AHMET BATİ:Geç kalmış bir karar
Yayından Kaldır
4 1
Cevap yaz
Spor

Son Dakika Haberleri

22:30  TBF Disiplin Kurulu, Mustafa Cengiz'e 35 bin lira para cezası verdi - Spor
22:20  Yılın Afrikalı futbolcusu seçilen Mane "Ben kral değilim" sözleriyle alkış aldı - Spor
22:11  Adli Gevrek: "Guilherme'ye teklif gelirse değerlendiririz" - Spor
21:58  TOFAŞ'tan Mejia ve Lojeski bilgilendirmesi - Spor
21:53  Kuşadası'nda Muay Thai heyecanı - Spor
21:15  Fenerbahçe'de Comolli ile yolların ayrılacağı iddia edildi - Spor
20:48  Jelena Karleusa, evinin önünde bekleyen Vranjes'i polise şikayet etti - Spor
19:07  Tahkim'den son dakika Beşiktaş ve Fenerbahçe açıklaması - Spor
19:05  Emre Belözoğlu'nun idmanda takım arkadaşlarına taktik vermesi dikkat çekti - Spor
9.01.2020 22:39:09