Fenerbahçe'de Comolli ile yolların ayrılacağı iddia edildi

Fenerbahçeli taraftarların Falette transferi sonrası istifaya davet ettiği Sportif Direktör Damien Comolli ile yolların ayrılacağı iddia edildi. A Spor'un haberine göre kamptan ayrılan Damien Comolli'nin İstanbul 'a dönerek kulüp binasında başkan Ali Koç ile bir araya gelmesi bekleniyor. Bu toplantı sonrasında da Comolli ile büyük ihtimalle yollar ayrılacak.

FALETTE TRANSFERİ İÇİN BAŞKANI İŞARET ETMİŞTİ

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli yeni açtığı Twitter hesabından, "Simon Falette transferinin benim tarafımdan açıklanması gereken bazı noktaları olduğunu düşündüğüm ve sosyal medyada konuşulan birtakım yanlış ifadeleri düzeltme gereği duyduğum için bu hesabı açtım. Öncelikle, başkanımız Falette'yi kiralık olarak takıma kazandırmak istedi. Başkanın böyle bir isteği olması saygı görmeli. Aynı zamanda Falette de taraftarlarımız tarafından hoş karşılanmalı." demişti. Gün içinde Comolli'nin yardımcısı Selinay Gürgenç'in görevine de son verilmişti.