Haberler » Spor » Fenerbahçe'de Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları - Spor

Fenerbahçe'de Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 15. haftasında 15 Aralık Pazar günü Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.

12.12.2019 20:42 | Son Güncelleme: 12.12.2019 20:42Fenerbahçe'de Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları
Süper Lig'in 15. haftasında 15 Pazar günü Demir Grup 'la deplasmanda karşılaşacak hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda üç grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas idmanı gerçekleştiren sarı-lacivertliler, çift kale maç ve taktik çalışmalarla antrenmanı noktaladı.
Mevlüt Erdinç antrenmanın ilk bölümünde takımla idman yaparken, Victor Moses özel program dahilinde çalıştı.
Fenerbahçe hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

Fenerbahçe, Sivasspor, Aralık, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

21:40 Anadolu Efes (FOTOĞRAFLAR) - Spor
21:38 Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu - Spor
21:38 Fenerbahçe taraftarından Ergin Ataman'a tepki! - Spor
21:32 Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley - Spor
21:32 Konyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti - Spor
21:29 A Milli Takımımızın EURO 2020 şampiyonluğuna dev oran! - Spor
20:44 Aston Villa, Domagoj Vida için 10 milyon euroyu gözden çıkardı! - Spor
20:12 Yardımsever Mesut'tan bir örnek davranış daha! - Spor
19:22 TFF açıkladı! Ali Koç, Nihat Özdemir ve Zekeriya Alp ile görüştü - Spor
19:18 Milan'dan Hakan'a yeni sözleşme teklifi! - Spor
12.12.2019 21:49:27