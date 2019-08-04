Haberler» Spor» Haber

Fenerbahçe'de Deniz Türüç ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe'nin Kayserispor'dan kadrosuna kattığı Deniz Türüç, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı.

04.08.2019 13:37 Fenerbahçe'de Deniz Türüç ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe'nin Kayserispor'dan kadrosuna kattığı Deniz Türüç, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı.
Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam eden Fenerbahçe, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 10.00'da başladı. Salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahada devam eden antrenmanda koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri yapıldı. İdman, pas çalışmalarının ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Öte yandan yeni transfer Deniz Türüç de takımla ilk antrenmanına çıktı.
Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştireceği günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.



Kayserispor, Deniz Türüç, Fenerbahçe, İstanbul, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
14:01   21. Cumhuriyet Kupası maçının başlama saati değişti!
14:01   Avrupa kupalarında muhtemel rakipler yarın belli oluyor!
14:00   Tekvandoda Özbekistan ile ortak kamp
13:57   Özel sporcu Oğuz Türker dünya şampiyonu
13:55   Burhaniyeli Muhsine 400 metrede dünya şampiyonu
13:50   Boluspor'da yeni sezon hazırlıkları
13:49   Trabzonspor'a Norveçli forvet