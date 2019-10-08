Haberler » Spor » Fenerbahçe'de denizlispor maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de denizlispor maçı hazırlıkları başladı

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 8'inci haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

08.10.2019 21:14Fenerbahçe'de denizlispor maçı hazırlıkları başladı

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 8'inci haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman çabukluk çalışmasıyla sürdü. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.
Antrenmanda sakatlıkları bulunan Garry Rodrigues ve Victor Moses'ın takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştığı belirtildi. Ayrıca milli takımlarında bulunan 11 futbolcunun yanı sıra ayağına özel tabanlık yaptırmak için ABD'de bulunan Hasan Ali Kaldırım'ın da antrenmanda yer almadığı öğrenildi. Hasan Ali Kaldırım'ın ABD'den 11 Ekim Cuma günü döneceği bildirildi.
Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı çalışmalarla Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.



Hasan Ali Kaldırım, Denizlispor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
00:41 Galatasaray'dan KAP açıklaması!
00:04 "Sezonun ilk kupasını aldık, şimdi sıra diğerlerinde"
23:55 İnegölspor'da başkan münür kanar
23:51 Darüşşafaka Tekfen evinde galip!
23:24 Milli judocu Mikail Özerler'den bronz madalya
23:22 Partizan NIS: 93 - TOFAŞ: 80
23:21 Şenol Güneş'ten uyarılar! Milli Takım...