Haberler » Spor » Fenerbahçe'de Denizlispor maçı hazırlıkları

Fenerbahçe'de Denizlispor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

18.10.2019 13:30Fenerbahçe'de Denizlispor maçı hazırlıkları
Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladığı belirtildi.
Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas idmanının ardından aktif dinlenmeye yönelik çalışma yaptığı aktarıldı.
Grip nedeniyle dünkü antrenmana katılmayan Harun Tekin, takımla çalıştı. Milli takımda yaşadığı sakatlığın ardından tedavi edilen Emre Belözoğlu ile kasığındaki ağrılar nedeniyle önceki antrenmanlarda özel programla çalışan Max Kruse de idmana katıldı.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak Denizli'ye hareket edecek.

Denizlispor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
15:07 Umut Nayir: "KAÇUV'un hayata geçirdiği Aile Evi çok kıymetli..."
15:07 Engelli kardeşi için hayallerinden vazgeçti, antrenör oldu
15:07 Anadolu Efes, İspanya deplasmanında! iddaa'da TEK MAÇ, CANLI BAHİS fırsatı...
15:02 Nevşehir Belediyespor'da hedef mutlak 3 puan
15:00 Beykent Stadyumu'nda Futbol Spor Okulu büyük ilgi görüyor
14:58 El Clasico: Barcelona-Real Madrid maçı güvenlik endişeleri nedeniyle ertelendi
14:58 Karacabey'de hedef Muğlaspor deplasmanından 3 puanla dönmek
18.10.2019 15:09:52