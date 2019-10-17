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Fenerbahçe'de Denizlispor mesaisi

Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

17.10.2019 12:58Fenerbahçe'de Denizlispor mesaisi
Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladığı belirtildi.
Ardından üç gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 pasın ardından taktik ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladığı aktarıldı.
Milli takımlardan dönen oyuncuların yanı sıra Zanka, Ferdi Kadıoğlu, Mauricio Isla ve Altay Bayındır'ın antrenmanda yer aldığı aktarıldı.
Grip olan Harun Tekin antrenmana katılmazken Nabil Dirar ve Emre Belözoğlu'nun tedavilerinin sürdüğü, Max Kruse'nin ise özel programla çalıştığı öğrenildi.

Denizlispor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA

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