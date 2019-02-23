Fenerbahçe'de Derbi Hazırlıkları

Fenerbahçe
, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazartesi günü Beşiktaş
'a konuk olacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
'nde teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan ısınma, koordinasyon ve denge hareketleriyle başladığı belirtildi.
İdmanın aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.
Öte yandan, sarı-lacivertli taraftarlar, Beşiktaş derbisi öncesinde tesislere gelerek futbolculara destek verdi. Taraftarlar, bir araya gelip, hatıra fotoğrafı çektirdikleri teknik direktör Ersun Yanal ile oyuncular Volkan Demirel
, Sadık Çiftpınar
ve Tolgay Arslan'a çiçek takdim etti.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamlayacak.
Beşiktaş, Fenerbahçe, Spor
Kaynak: AA