Fenerbahçe, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesislerinde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan egzersiz hareketleriyle başladı.

Daha sonra sahada yapılan ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman, U21 takımının da katılımıyla yapılan çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: DHA