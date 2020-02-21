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Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları devam ediyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü sahasında Galatasaray'la oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

21.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:38Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları devam ediyor
, Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü sahasında 'la oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman öncesi sarı-lacivertli futbolcuların, derbinin analiz toplantısını yaptığı belirtildi.
Daha sonra futbolcuların bir kısmının sahada, bir kısmının ise salonda yenilenme çalışması yaptığı aktarıldı.
Sarı-lacivertliler, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA

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