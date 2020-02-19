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Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları devam etti

Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

19.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:36Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları devam etti

Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Pazar günü 'ı konuk edecek , maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Sonrasında 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. 4'er takım halinde dar alanda yapılan çift kale maçlarla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.



Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: DHA

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