Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları devam etti

Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Pazar günü Galatasaray 'ı konuk edecek Fenerbahçe , maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Sonrasında 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. 4'er takım halinde dar alanda yapılan çift kale maçlarla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.