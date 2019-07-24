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Fenerbahçe'de Diego Reyes sevinci! Menajeri anlaşmayı duyurdu

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon transfer edilen ama beklenen performansın çok uzağında kalan Diego Reyes'ten iyi haber geldi. Meksikalı futbolcunun ülkesinin takımı Atlas FC ile anlaştığı öğrenildi.

24.07.2019 14:38
Fenerbahçe'de Diego Reyes sevinci! Menajeri anlaşmayı duyurdu

Fenerbahçe'de yönetim, Eljif Elmas'ın satışının ardından takıma yapılacak takviyeler için harekete geçmişti. Fenerbahçe'de, takımdan ayrılması beklenen isimlerle ilgili de flaş bir gelişme yaşandı.

Sarı-Lacivertlilerin elden çıkarmak istediği ancak talibi çıkmayan isimden müjdeli haber geldi. Kadroda düşünülmeyen Diego Reyes, Meksika takımlarından Atlas FC ile anlaşma sağladı.

MENAJERİ KULÜBE HABER VERDİ

Publimetro Guadalajara'da yer alan habere göre; Diego Reyes ve menajerinin, Guadalajara ekibi Atlas ile kontrat konusunda anlaştığı belirtildi. Reyes'in menajeri, Fenerbahçe'ye bu anlaşmayı haber verdi ve bonservisini istedi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Reyes'in menajeri Matias Bunge ile Avusturya'da bir görüşme yapacak ve Meksikalı stoper için düşük de olsa bir bonservis bedeli talep edecek.

FENERBAHÇE İLE SÜPER LİG'DE 8 MAÇA ÇIKTI

Porto ile kontratı sona erdikten sonra bedelsiz bir şekilde geçen sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Diego Reyes, 8 Süper Lig maçında oynadıktan sonra beklentileri karşılayamayınca Leganes'e kiralanmıştı.

Fenerbahçe'de Diego Reyes sevinci! Menajeri anlaşmayı duyurdu

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Eljif Elmas, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR (4)
MHS: İsim benzerliğinden dolayı bu adamı aldıydı galiba febeşş.
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LAMA: KURTULDUK ÇOK ŞÜKÜR DARISI KAMENİYE
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KENAN: Oda suriyeliler gibi gitmez
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MİSAFİR: kameni çadırı dikti gitmez o
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