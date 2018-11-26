Fenerbahçe'de Dinamo Zagreb Hazırlıkları Başladı

UEFA Avrupa
Ligi D Grubu 5'inci hafta karşılaşmasında Dinamo Zagreb
'i konuk edecek Fenerbahçe
, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Can Bartu Tesisleri
'nde Erwin Koeman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.30'da başladı. Trabzonspor
karşısında forma giyen oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları çalışmayı pas organizasyonlarıyla sürdürdü. Ardından dar alanda yapılan top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, yine dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla tamamlandı.
Sarı-Lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- İstanbul
Avrupa,Dinamo Zagreb,Fenerbahçe
26 Kasım 2018 Pazartesi 14:45