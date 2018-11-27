Fenerbahçe'de Dinamo Zagreb Hazırlıkları Sürüyor

UEFA Avrupa
Ligi D Grubu 5'inci hafta maçında Hırvatistan
temsilcisi Dinamo Zagreb
karşılaşacak olan Fenerbahçe
, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Can Bartu Tesisleri
'nde Erwin Koeman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 16.00'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Pas organizasyonlarıyla süren antrenman; hücum-defans çalışmalarının ardından yapılan bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-Lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla Dinamo Zagreb maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
- İstanbul
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