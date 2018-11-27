27 Kasım 2018, 19:57
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Fenerbahçe'de Dinamo Zagreb Maçı Hazırlıkları

Fenerbahçe

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 29 Kasım Perşembe günü Ülker Stadı'nda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile oynayacağı 5. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 29 Kasım Perşembe günü Ülker Stadı'nda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile oynayacağı 5. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Erwin Koeman yönetimindeki antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

İki gruba ayrılan sarı-lacivertliler, 5'e 2 top kapma idmanın ardından pas organizasyonları üzerinde dürdü. Antrenman, hücum-defans organizasyonları sonrasında yapılan bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Ülker Stadı,Dinamo Zagreb,Fenerbahçe
27 Kasım 2018 Salı 19:57



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