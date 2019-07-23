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Fenerbahçe'de Eljif Elmas gitti sırada Jailson var!

Eljif Elmas'ı Napoli'ye 17,5 milyon euroya satan Fenerbahçe'de bir ayrılık daha bekleniyor. Sarı lacivertli ekibin Brezilyalı futbolcu Jailson'u 9 milyon euro civarında bir rakama Inter'e satması bekleniyor.

23.07.2019 11:42

Fenerbahçe bir yıldızını daha satıyor. 180 bin euroya aldığı Elif Elmas'ı bonuslarla birlikte 17,5 milyon euroya Napoli'ye gönderen Fenerbahçe, Jailson'u da çok iyi rakama yine İtalya pazarına gönderiyor. Adres ise; Inter... Orta sahasında büyük zenginlik bulunan ve bazı oyuncuları göndermeyi planlayan Ali Koç yönetimi, hesapta olmayan güzel bir tabloyla karşı karşıya.

Elif Elmas'ın kaymağını yiyen sarı-lacivertliler, geçen sezon Geremio'dan 4 milyon euroya alınan Jailson'u 9 milyon euroya Inter'e satıyor. Ki bu kârlı satışta kulüp aynı zamanda oyuncunun yıllık ücretinden de kurtulmuş oluyor.

ORTA SAHA RAHATLIYOR

Akşam'da yer alan habere göre; Sarı-lacivertlilerin en zengin bölgesi olan ve UEFA yaptırımları düşünüldüğünde böyle bir lüksü bulunmayan Fenerbahçe, Elif Elmas ile birlikte Jailson'un da gitmesiyle orta sahasını rahatlatacak. Bu bölgede rekabet Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Tolga Ciğerci, Mehmet Ekici gibi isimlere kalacak. İlk etapta satışı düşünülen ve ciddi piyasası olan Miha Zajc ise bu durumda kadroda tutulacak gibi görünüyor. Geçtiğimiz günlerde iki-üç takviyeyle sezonu kapatacaklarını ifade eden başkan Ali Koç ve ekibi de iki isimden gelecek parayla derin bir nefes alacak.

ÖRNEK KAPTAN

Yeniden yuvasına dönen, reklam filmlerinde ve forma tanıtımlarında da vitrin yüzü olan Emre Belözoğlu, her manada farkını gösteriyor. İtalya, İspanya ve İngiltere gören, 38 yaşında olmasına rağmen hırsı ve isteğiyle dikkat çeken tecrübeli isim, kampta hem çok çalışıyor hem de gençlere yardımcı oluyor. Ersun Yanal da yeni sezonda Belözoğlu'nu "yardımcısı" gibi görüyor.

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YORUMLAR (4)
NOEL BABA: Takım takım değil, yıldızlar karması. . volkan ı da 5 milyona verirdik az daha genç olsa
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BU FENEV190:7GOL YEMİS KÜME CUMHURİYETİ: Nekadar Yildiz Barindiriyormus 10 Yildir Ne Lig Kupasi Alir Nede Avrupada Basarisi Olur Ama Varlari Yoklari Sönük Yildizlariylan Neymis Kadinköyde GS Yenilmiyoz Adama Sormazlarmi Ac Hz. Googleyi Yaz GS KadinKöyde Sampiyon
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XXX: Bu cayilsona 9 lira verenin aklı yok valla
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KRALEX: İNTER REMİ SAKIMI SATIN GITSIN HEMEN BELES TE VERIN GITSINNN
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