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Fenerbahçe'de Eljif Elmas kamp kadrosuna alınmadı

Fenerbahçe'nin Avusturya kamp kadrosuna Napoli'ye transfer olması beklenen Eljif Elmas ve Çaykur Rizespor'a kiralanması gündemde olan genç oyuncu Barış Alıcı dahil edilmedi.

21.07.2019 13:40

Eljif Elmas, Fenerbahçe'nin Avusturya kampı kadrosuna dahil edilmedi. Genç ismin, önümüzdeki hafta Sarı-lacivertli takımdan ayrılarak Napoli'ye imza atması bekleniyor. Kiralanmasına kesin gözüyle bakılan ve Çaykur Rizespor'un ilgilendiği Barış Alıcı da Avusturya kampı için kadroya dahil edilmedi.

18 MİLYON EURO BONSERVİS ÜCRETİ İDDİASI

İtalya'nın Il Mattino gazetesinde yer alan haberde; Fenerbahçe, Eljif Elmas için 18 milyon euro bonservisin yanısıra bonuslar karşılığı Napoli ile el sıkıştı. Eljif Elmas ise 1,5 milyon euro net maaş ve 5 yıllık kontrat için prensip anlaşmasına vardı.

19 yaşındaki Makedon yıldız, Il Mattino'nun geçtiği bilgiye göre en geç 22 Temmuz Pazartesi günü kendisini Napoli'ye bağlayacak sözleşmeye imza atacak ve basının karşısına geçecek.

KULÜP TARİHİNİN TRANSFER REKORU

Ayrıca bonusların da katılımı ile Eljif'in bonservis bedelinin 18 milyon euroya çıkacağı ifade edildi. Bu transferin olumlu şekilde neticelenmesi durumunda Fenerbahçe kulüp tarihinin de transfer rekoru kırılacak.

Sarı-Lacivertli kulüp tarihinde bugüne kadarki en yüksek transfer geliri Mousa Sow'dan elde edildi. Senegalli oyuncu 2012'de Al Ahli'ye 16 milyon euro bedelle transfer olmuştu.

Fenerbahçe'de Eljif Elmas kamp kadrosuna alınmadı

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Çaykur Rizespor, Eljif Elmas, Fenerbahçe, Napoli, Spor

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