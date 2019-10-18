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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu müjdesi, takımla çalıştı

A Milli Takımımızın Arnavutluk ile oynadığı maçta sakatlanan ve 1 ay sahalardan uzak kalacağı konuşulan Emre Belözoğlu sabahki antrenmanda takımla çalıştı.

18.10.2019 13:08

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de sabah gerçekleşen idmanda Emre Belözoğlu ve Max Kruse takımla çalıştı.

EMRE VE KRUSE TAKIMLA İDMANA ÇIKTI

Denizlispor hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'ye Arnavutluk maçının ardından kaburgasında kırık tespit edilen Emre ve kasığındaki ağrı nedeniyle özel programla çalışan Kruse'den müjdeli haber geldi. Sarı lacivertliler'de sakatlıkları bulunan ve hafta boyu yapılan idmanlarda yer almayan iki futbolcu, bu sabah gerçekleşen antrenmanda takımla çalıştı.

Yapılacak idmanla birlikte iki ismin durumu hakkında karar verilmesi bekleniyor. Ayrıca grip olan Harun Tekin'in de antrenmanda yer aldığı öğrenildi.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu müjdesi, takımla çalıştı

Emre Belözoğlu, Arnavutluk, Fenerbahçe, Sabah, Spor

YORUMLAR(2)
FENERLİ:KURTULAMADIK BU ADAMDAN, HALA TAKIMA ALIYORLAR, ABİLİK YAPIYOR AYAKLARINI BIRAKIN, BU İŞLERLE UĞRAŞMAKTAN GENE ŞAMPİYON OLAMICAZ
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REALİST:bunu görübde işin ters gitmemesi mümkün deyil adamın suratında nur yok
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