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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şoku

Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü'ne karşı oynanan Süper Lig'in 22'nci hafta mücadelesinde sakatlanan Emre Belözoğlu'nun sol bacağının iç kısmındaki kasın zarında yırtık tespit edildi.

16.02.2020 11:00 | Son Güncelleme: 16.02.2020 11:00Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şoku

'de MKE Ankaragücü'ne karşı oynanan Süper Lig'in 22'nci hafta mücadelesinde sakatlanan Emre Belözoğlu'nun sol bacağının iç kısmındaki kasın zarında yırtık tespit edildi.

Mücadelenin 2'nci yarısında Tolga Ciğerci'nin yerine oyuna dahil olan Emre Belözoğlu karşılaşmanın 66'ncı dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle yerini Ferdi Kadıoğlu'na bıraktı. Sarı lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Emre Belözoğlu'nun sol bacağının iç kısmındaki kasın zarında yırtık tespit edildi. Kasta da minimal yırtık var. Tedavisine başlandı."


- İstanbul

Emre Belözoğlu, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: DHA

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