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Fenerbahçe'de Ersun Yanal devrimi! Türkiye'de ilk kez yapıldı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sezonun ilk maçı olan Gazişehir Gaziantep maçında, antrenmanlarda kullandığı teknolojinin meyvesini almayı başardı. Sarı lacivertli ekip, iç saha maçlarını tepe kamerasıyla çeken ve canlı takip yaparak Türkiye'de bu sistemi kullanan ilk kulüp oldu.

28.08.2019 16:02

Kullandığı teknolojik sistemlerle son dönemlerde gündeme gelen Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, antrenman sırasında korner, taç ve serbest vuruşlar sırasında oyuncularını anlık gözlemlerken, çalışmasının meyvesini de sezonun ilk maçında aldı.

TÜRKİYE'DE KULLANAN İLK KİŞİ ERSUN YANAL

Antrenmanların yanı sıra Ersun Yanal ve ekibi, analiz ekibinin ev sahibi olduğu maçlarda tepe kamerasından çektiği görüntüleri de maç sırasında canlı olarak takip edebiliyor ve gerektiğinde de oyuna müdahale etme şansı yakalıyor. Anlık analizin Türkiye'de maçlarda ilk defa kullanan Ersun Yanal ve ekibi dünyada da bu çalışmayı yapan birkaç kulüpten birisi olarak dikkat çekiyor.

Gazişehir ile oynanan maçta bu sistemi uygulayan Fenerbahçe, bu sene evinde oynayacağı ikinci maç olan Trabzonspor maçında da aynı sistemi kullanacak.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal devrimi! Türkiye'de ilk kez yapıldı

Ersun Yanal, Fenerbahçe, Türkiye, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR (4)
MUZO: BU SENE HERŞEY fb nin İSTEDİKLERİ GİBİ DİZAYN EDİLİYOR. FF BAŞKANI , HAKEMLER(dürüst hakemlik yapanlar kovuluyor zaten), SPOR MEDYASI, İŞ DÜNYASI TV LER. . . SAY SAY BİTMEZ. ONUN İÇİN YALAN HABER , DOĞRU HABER FARK ETMİYOR YETERKİ fb yi ÖVSÜN.
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ALİ AGA: İlk yarıyı bitirme ihtimali yok bu ersunun, aykut hoca hazır beklesin şutlayınca çağırırız
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FEA: Sen kesin GS li olmalısın.
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FERGAL: yalan haber, bunu ilk ben yaptım 72 eruhspor''la
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