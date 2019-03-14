14 Mart 2019, 12:18
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın Yerine Jorge Jesus Getirilecek

Sezona Cocu ile başlayan fakat çok kötü bir performans sergileyen Fenerbahçe'de Başkanı Ali Koç, taraftarın çok istediği Ersun Yanal'ı göreve getirmiş fakat beklenen performans yine alınamamıştı. Koç'un yeni sezon için takımın başına Jorge Jesus'u getirmek istediği belirtildi. Tecrübeli çalıştırıcının Fenerbahçe'den 5 milyon euro istediği söylendi.

Başkanlık koltuğuna oturur oturmaz yönetimiyle birlikte radikal bir karar alarak Aykut Kocaman'a teşekkür edip Phillip Cocu'yla anlaşmaya varan Başkan Ali Koç Hollandalı teknik adama 10 hafta dayanabilirken, camia ve taraftarların inanılmaz baskısı Koç'u Ersun Yanal tercihine itmesine neden olmuştu.

'BU SEFER CAMİANIN BAŞINI EĞMEYECEĞİM'

Ersun Yanal'ı göreve getirir getirmez ikinci yarının lideri olma yönünde hedef koyan fakat tecrübeli teknik adamla bunu başaramayan Ali Koç'un sezon sonunda Yanal'la da yollarını ayıracağı öğrenildi. Ligde çıktığı 10 maçta sadece 3 galibiyet alan ve ilerisi için umut vermeyen Ersun Yanal'ı uzun vadede düşünmeyen Ali Koç'un bu sefer kalitesini ispat etmiş tartışılmayacak bir hocayı takımın başına getirmeyi planladığı bildirilirken, Koç'un hedefindeki ilk ismin Jorge Jesus olduğu belirtildi.

JORGE JESUS 5 MİLYON EURO İSTEDİ

Son olarak Al Hilal takımında çalışan ve 30 Ocak'ta Arabistan kulübüyle yollarını ayıran Jorge Jesus için girişimlere başlayan Ali Koç'un tecrübeli teknik adamın avukatı Hugo Vaz Serra ile masaya oturduğu ifade edilirken, Jesus'un avukatının Fenerbahçe'den yıllık 5 milyon euro istediği öğrenildi.

Önümüzdeki sezon takımı baştan aşağı değiştirecek olan Ali Koç'un anahtarları Jorge Jesus gibi bir teknik adama teslim etmeyi istediği anlaşılırken, Fenerbahçe'nin 64 yaşındaki çalıştırıcıyla görüşmeleri sürdürdüğü öğrenildi. (Akşam)

Ali Koç, Phillip Cocu, Fenerbahçe, Ersun Yanal, Spor


YORUMLAR (33)
KELALOĞLU: BENİ GETİRİN VALLA AYLIK BEŞ BİN TL RAZIYIM. ŞU ANKİ DURUMUNDAN DAHA İYİ YERDE OLUR
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PENDİKLİ HALO DAYI: bence ümraniye sporun hocasını getirsin daha iyi olur gerçek diyorum aykut hocadan başka hoca fenere olmaz uymaz
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KAYA KAYA: AH FENERİM AH NE HALLERE DÜŞÜRDÜN BİZİ DALGEÇER OLDULAR DİLLERE PERSEK OLDUK BAŞIMIZDA BİR İKİ SAÇ VARDI SAÇLARIMIZ DÖKTÜRDÜ KEL OLDUK TAMAM FENER İÇİN HERŞEY FEDA OLSUNDA BİRAZ YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRECEK FENER OLSUN
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TUNÇ06: OLUR DA PARA NEREDE ? SONRA AZİZ YAPTI DERSİNİZ ...ŞU COMOLLİDEN KURTULMADIÇA FB DÜZLÜĞE ÇIKAMAZ ALİ EFENDİ...
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KOSKA: AYKUT HOCA DURURKEN BAŞKASINA GEREK YOK. BİRDE ALT YAPIYA ÖNEM VERİN BİR YABANCI FUTBOLCUYA VERDİĞİNİZ PARAYLA 100 FUTBOLCU YETİŞTİRİRSİNİZ. TÜM TAKIMLARIMIZIN YÖNETİCİLERİNE BAKAN BEYE İLETİN .
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