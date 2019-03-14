Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın Yerine Jorge Jesus Getirilecek

Başkanlık koltuğuna oturur oturmaz yönetimiyle birlikte radikal bir karar alarak Aykut Kocaman'a teşekkür edip Phillip Cocu'yla anlaşmaya varan Başkan Ali Koç Hollandalı teknik adama 10 hafta dayanabilirken, camia ve taraftarların inanılmaz baskısı Koç'u Ersun Yanal tercihine itmesine neden olmuştu.

'BU SEFER CAMİANIN BAŞINI EĞMEYECEĞİM'

Ersun Yanal'ı göreve getirir getirmez ikinci yarının lideri olma yönünde hedef koyan fakat tecrübeli teknik adamla bunu başaramayan Ali Koç'un sezon sonunda Yanal'la da yollarını ayıracağı öğrenildi. Ligde çıktığı 10 maçta sadece 3 galibiyet alan ve ilerisi için umut vermeyen Ersun Yanal'ı uzun vadede düşünmeyen Ali Koç'un bu sefer kalitesini ispat etmiş tartışılmayacak bir hocayı takımın başına getirmeyi planladığı bildirilirken, Koç'un hedefindeki ilk ismin Jorge Jesus olduğu belirtildi.

JORGE JESUS 5 MİLYON EURO İSTEDİ

Son olarak Al Hilal takımında çalışan ve 30 Ocak'ta Arabistan kulübüyle yollarını ayıran Jorge Jesus için girişimlere başlayan Ali Koç'un tecrübeli teknik adamın avukatı Hugo Vaz Serra ile masaya oturduğu ifade edilirken, Jesus'un avukatının Fenerbahçe'den yıllık 5 milyon euro istediği öğrenildi.

Önümüzdeki sezon takımı baştan aşağı değiştirecek olan Ali Koç'un anahtarları Jorge Jesus gibi bir teknik adama teslim etmeyi istediği anlaşılırken, Fenerbahçe'nin 64 yaşındaki çalıştırıcıyla görüşmeleri sürdürdüğü öğrenildi. (Akşam)