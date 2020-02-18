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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine Niko Kovac geliyor

Fenerbahçe'de topun ağzında olan Teknik Direktör Ersun Yanal'ın yerine Bayern Münih'in eski hocası Niko Kovac'ın geleceği iddia edildi.

18.02.2020 18:03 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:06

3 haftada kaybettiği 8 puanla şampiyonluk yarışında ağır yara alan 'de oklar Ersun Yanal'ı gösteriyor. derbisinden kötü bir sonuç çıkması halinde tecrübeli hocayla yolları ayırmayı düşünen sarı-lacivertlilerin Bayern Münih'in eski hocası Niko Kovac ile masaya oturduğu iddia edildi.

ANLAŞMA BÜYÜK ORANDA SAĞLANDI

Takvim'de yer alan habere göre yönetimin kısa süre önce görüştüğü Niko Kovac'a teklif yaptığı hatta deneyimli teknik adamın bir yardımcısının Fenerbahçe'nin tüm maçlarını mercek altına aldığı öğrenildi. Taraflar arasında anlaşmanın büyük oranda sağlandığı belirtiliyor.

Niko Kovac

ERSUN YANAL'IN PUAN ORTALAMASI 1.81 OLDU

Ankaragücü yenilgisi sonrası hedef tahtasına oturtulan Ersun Yanal, 2. Fenerbahçe döneminde beklentilerin çok altında kaldı. Tecrübeli hoca, 52 resmi maçın sadece 27'sinden galibiyet çıkarabilirken, puan ortalaması 1.81 oldu. Ersun Yanal 13 beraberlik alırken, 12 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine Niko Kovac geliyor

Bayern Münih, Galatasaray, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor


HABER YORUMLARI (9)
ADINIZI YAZIN:azız yıldırım takımı ersun sampıyon yapmadı rakıplerımız yaptı derken haklıymış
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YASİN KILIÇ:10 numara kaçırmayın hayırlı olsun
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PROBLEM ALİ KOC:Ali koc surekli hakemle federasyonla ugrasarak futbolcularda nasil olsa hakemler suclu psikolojisi olusturuyor. nasil olsa tff hakemler suclu hakkimiz yeniyor mantigiyla mucadeleyi birakmislar. Ali koc basarisiz bir baskan fenerbahcenin selameti icin baskanligi zirvede birakmali daha da kotuye gider cunku. futbolculari rehavete surukluyor kimse isini yapmiyor camia tumden sucu hakemlerde bulmaya calisip kolaya kaciyor. once igneyi kendine batirda sonra cuvaldizi baskasina batirirsin.
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ÇAĞLAR:Kim gelirse gelsin bu takımda küçük takım küçümseme hobisi varr her sene aynı manzara kümeye oynayan tüm takımlar biden puanlar alıyor
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RECEP:işte bu açıklayın böyle , çıkarın bu dilinizin altındaki baklayıda futbolcular da göze girelim diye canla başla mücadele etsin. yoksa bu saatten sonra emrenin, falanın filanın açıklamalarıyla bu takımı ateşleyemezsiniz. bak bunu kim ortaya attıysa işe yarar. . .
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DELİ FENERLİ:erol buluttttttttttttttttttttttttt
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ASLAN PARÇASI:Lan deli geçen sene de Ersun Yanalllllll diye bağırıyordunuz, huhahahah
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FATİH:Fatih Terim''e kaçacak diyenler nerede ? ahahahahahahah
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YEDİK:ya ya ya tabi tabi tabi
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