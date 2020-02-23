Haberler » Spor » Fenerbahçe'de Ersun Yanal istifa etti - Spor

Fenerbahçe'de Ersun Yanal istifa etti

Süper Lig'in 23. haftasında evinde Galatasaray'a 3-1 mağlup olan ve rakibine karşı Kadıköy'deki 23 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Fenerbahçe'de çarpıcı bir gelişme yaşandı. TRT Spor'un son dakika haberine göre teknik direktör Ersun Yanal istifa etti.

23.02.2020 22:29 | Son Güncelleme: 23.02.2020 22:55

Süper Lig'in 23. haftasındaki dev derbide Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek 22 Aralık 1999'dan bu yana Kadıköy'deki ilk galibiyetini elde ederken ligdeki galibiyet serisini de 7 maça çıkardı.

Maçın ardından teknik direktör Ersun Yanal'ın istifa kararı aldığı öğrenildi. Şampiyonluk iddiasının çok zora girmesi ve yıllar sonra Kadıköy'de gelen Galatasaray yenilgisi nedeniyle Yanal'ın bu kararı verdiği ifade edildi.

ALİ KOÇ'LA GÖRÜŞECEK

Yanal'ın, başkan Ali Koç ile de bir görüşme yapacağı ve resmi istifa mektubunu kendisine ileteceği ifade ediliyor.

Teknik adamın bu tavrına karşın Ali Koç'un nasıl bir tavır takınacağı ve Yanal'ı iknaya çalışıp çalışmayacağı merak konusu.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal istifa etti

Spor


HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

01:00  23 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 23 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
23.02.2020 23:43:17