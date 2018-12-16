Fenerbahçe'de Erzurumspor Maçı Hazırlıkları Tamamlandı

Fenerbahçe
, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor
'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
'nde teknik direktör Ersun Yanal
yönetimindeki antrenmana sarı-lacivertli futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. İki gruba ayrılarak dar alanda pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenmanın taktik provayla sona erdiği kaydedildi.
Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli takım, Fenerbahçe Can Bartu
Tesisleri'nde kampa girdi.
Can Bartu Tesisleri,Fenerbahçe
16 Aralık 2018 Pazar 21:34