16 Aralık 2018, 21:34
»»

Fenerbahçe'de Erzurumspor Maçı Hazırlıkları Tamamlandı

Fenerbahçe

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana sarı-lacivertli futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. İki gruba ayrılarak dar alanda pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenmanın taktik provayla sona erdiği kaydedildi.

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli takım, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi. Can Bartu Tesisleri,Fenerbahçe
16 Aralık 2018 Pazar 21:34



YORUMLAR