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Fenerbahçe'de Fernando Llorente harekatı!

Sezona 2'de 2 yaparak başlayan ve Süper Lig'de zirvede yer alan Fenerbahçe'de forvet transferi için çalışmalar sürüyor. Ersun Yanal'ın çok istediği Fernando Llorente için Sportif Direktör Comolli harekete geçti.

28.08.2019 10:14
Fenerbahçe'de Fernando Llorente harekatı!

Ersun Yanal, Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan ve 2 maçta 2 gol atan Vedat Muriqi'nin yanına bir golcü daha istiyor.

Bu istek doğrultusunda çalışmaları sürdüren Fenerbahçe'nin gündeminde Fernando Llorente var. Yanal'ın 'Mutlaka kadromuza katmalıyız' dediği golcü için girişimler başladı.

Tottenham'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan 34 yaşındaki golcü oyuncu için harekete geçildi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, İspanyol golcü ve menajeriyle görüştü.

Piyasa değeri 3,5 milyon euro olan İspanyol golcünün Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı ve sarı lacivertli ekiple 1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

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Fenerbahçe'de Fernando Llorente harekatı!

Fernando Llorente, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR (5)
UGS: 34 yaşında golcü alacaktın soldadoyu niye gönderdiniz saçma sapan işler
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BRT: Kadroyu batiracak ersununuz
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FULL ASLAN: Sakın ola bu dedeyi kaçırmayın fenev falcao dan 1 yaş büyük dede
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