Fenerbahçe'de Frey Ameliyat Edildi

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Fenerbahçe'nin İsviçreli futbolcusu Michael Frey, ameliyat edildi.Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Frey'in kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu gözetiminde kasık fıtığından bir operasyona tabi tutulduğu bildirildi.Tedavisine başlanan futbolcunun 3-4 hafta sonra takımla çalışmalara başlamasının beklendiği kaydedilen açıklamada, "Michael Frey'e 'geçmiş olsun' der, en kısa sürede sağlığına kavuşup takımımıza katılmasını dileriz." ifadesine yer verildi.