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Fenerbahçe'de Garry Rodrigues derbide forma giyemeyecek

Fenerbahçe'de sol üst arka adalesinde yırtık tespit edilen Garry Rodrigues, sahalardan 3 hafta uzak kalacak. Yıldız oyuncu, 23. haftada oynanacak olan Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

13.02.2020 21:42 | Son Güncelleme: 13.02.2020 21:53

Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdüren 'ye Garry Rodrigues'ten kötü geldi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Garry Rodrigues'in MR'ı sonucu sol bacak, üst arka adale (hamstring) alt yapışma yerinde kısmi yırtık (2. derece) tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

GALATASARAY DERBİSİNDE YOK

Adalesinde yırtık tespit edilen yıldız oyuncu, 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Rodrigues, Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak olan Ankaragücü maçının yanı sıra Galatasaray ve Antalyaspor mücadelelerinde forma giyemeyecek. Bilindiği üzere 29 yaşındaki oyuncu, ligin ilk yarısındaki Galatasaray derbisini de sakatlığı nedeniyle kaçırmıştı.

Bu sezon 20 maçta forma giyen Garry Rodrigues, 3 gol atıp 6 asist yaptı.

Fenerbahçe'de Garry Rodrigues derbide forma giyemeyecek

Garry Rodrigues, Fenerbahçe, Spor


HABER YORUMLARI (4)
ADAM:Bu iş parayla olmuyor tekme atmaktan fenerli topçuların kasları yoruldu herhalde.
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123456:kumpastır bu kadar olmaz 2 hafta önceki trabzon deplasmanında aldığı darbeler yüzünden bu hale gelmiştir. derhal basın açıklaması bekliyoruz
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MERT:Önceki maçta sakattı Galatasaraya karşı oynamamak için değildir inşAllah. Maaş ödeniyor bu adama yazık.
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ROK:Haydaaaaaaaaaaa
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