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Fenerbahçe'de Garry Rodrigues şoku! Oyuna devam edemedi

Fenerbahçe'de Ankaragücü maçının 40. dakikasında sakatlanan Garry Rodrigues oyuna devam edemedi. Yıldız oyuncunun yerine Emre Belözoğlu oyuna dahil oldu.

21.09.2019 20:51

Fenerbahçe Ankaragücü karşılaşmasına Altay, Ozan, Zanka, Rami, Dirar, Tolga, Gustavo, Deniz, Rodrigues, Kruse, Muriqi 11'i ile başladı. Ankaragücü, Origil'in 16. dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, Fenerbahçe'nin de cevabı 20. dakikada Zanka ile geldi.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Karşılaşma 1-1 devam ederken, Fenerbahçe'nin kanat oyuncularından Rodrigues bir sakatlık geçirdi. 39. dakikada Rodrigues yedek kulübesine değişiklik işareti yaptı ve sekerek kenara geldikten sonra kendini yere bıraktı.

Maça devam edemeyen Rodrigues'in yerine ise 41. dakikada Emre Belözoğlu oyuna dahil oldu.

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Emre Belözoğlu, Ankaragücü, Fenerbahçe, Altay, Spor

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