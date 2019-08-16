Fenerbahçe'de Gazişehir Gaziantep mesaisi sürüyor

Süper Lig'in ilk haftasında evinde Gazişehir Gaziantep
ile karşılaşacak olan Fenerbahçe
, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Çabukluk çalışmalarının ardından 3 gruba ayrılan oyuncular; 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.
Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek. - İSTANBUL