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Fenerbahçe'de GMG Kırklarelispor hazırlıkları başladı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında 11 Şubat Salı günü Ülker Stadyumu'nda GMG Kırklarelispor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

09.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 09.02.2020 16:28Fenerbahçe'de GMG Kırklarelispor hazırlıkları başladı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında 11 Şubat Salı günü Ülker Stadyumu'nda GMG 'la karşılaşacak olan , hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman saat 11.30'da salonda sakatlık önleyici egzersizlerle başladı. Ardından sahaya geçen sarı-lacivertli futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle idmanı sürdürdü. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi. Aytemiz Alanyaspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.



Türkiye Kupası, Kırklarelispor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: DHA

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