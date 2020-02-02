Haberler » Spor » Fenerbahçe'de GMG Kırklarelispor maçı hazırlıkları başladı - Spor

Fenerbahçe'de GMG Kırklarelispor maçı hazırlıkları başladı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında 5 Şubat Çarşamba günü GMG Kırklarelispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

02.02.2020 17:26 | Son Güncelleme: 02.02.2020 17:26Fenerbahçe'de GMG Kırklarelispor maçı hazırlıkları başladı
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında 5 Şubat günü GMG 'a konuk olacak , hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı dar alanda yapılan çift kale maçla tamamladığı aktarıldı.
Trabzonspor maçında ilk 11'de oynayan futbolcuların idmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladığı kaydedildi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Türkiye Kupası, Kırklarelispor, Fenerbahçe, Çarşamba, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

04:00  Defne Joy Foster kimdir? Defne Joy Foster nereli, neden öldü?
01:00  Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - HK Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-HK Kayserispor bilet fiyatları
01:00  Metin Oktay kimdir? Metin Oktay'ın doğum günü ne zaman? Metin Oktay kaç gol attı, hangi takımlarda oynadı?
01:00  1 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 2 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
2.02.2020 22:07:18