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Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü Göztepe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

27.11.2019 13:54 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:54Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları
, Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü Göztepe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maç ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Kasığındaki sakatlığı düzelen Alman futbolcu Max Kruse, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.
Sakatlıkları bulunan Vedat Muric ve Mevlüt Erdinç ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.
Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Göztepe mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek.

Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA

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