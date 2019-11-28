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Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

28.11.2019 13:20 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:20Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları
Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi Göztepe'ye konuk olacak , hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
İdmanın, hücum defans geçişleri ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.
Tedavisi süren oyunculardan Vedat Muric'in ısınma ile 5'e 2 pas çalışmasında yer aldığı, uzun süreli sakatlığı bulunan Max Kruse'nin ise antrenmanın tamamında takımla çalıştığı kaydedildi. Mevlüt Erdinç'in ise özel program dahilinde tedavisini sürdürdüğü ifade edildi.
Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA

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