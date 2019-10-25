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Fenerbahçe'de Harun Tekin akciğer enfeksiyonu geçirdi!

Fenerbahçe'de kaleci Harun Tekin, geçirdiği akciğer enfeksiyonu yüzünden birkaç hafta istirahat edecek.

25.10.2019 13:50

Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin, akciğer enfeksiyonu tedavisi dolayısıyla&nbsp;birkaç hafta takımdan uzak kalacak. Geçtiğimiz sezon Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Harun Tekini, 31 resmi müsabakada görev almıştı. 30 yaşındaki kaleci, bu sezon kaleyi Altay Bayındır'a kaptırdı ve forma şansı bulamadı.

HARUN TEKİN KİMDİR?

Amcası Menemenspor'da oynayan Harun Tekin de küçük yaşta Menemenspor altyapısında futbola başladı.

27 Temmuz 2007 tarihinde Menemen Belediyespor takımının altyapısından Güngören Belediyespor'a transfer oldu. 1 Temmuz 2010 tarihinde de Bursaspor'a bonservissiz olarak 3 yıllığına transfer oldu. 2013 yılında Bursaspor ile 2016 yılında biten bir sözleşme daha yaptı. Ardından 2015 yılında 2 yıllık bir sözleşme daha yaptı. Sözleşmesi 31 Mayıs 2018 tarihinde bitmektedir.

Harun Tekin, 4 Haziran 2012 tarihinde Ceyda Tekin ile evlendi. Yağız adında bir oğlu, Mila adında bir kızı var.

İlk defa 2014 yılında da Milli Takım'a çağırılan Harun Tekin, Fatih Terim tarafından A Milli Takım'ın EURO 2016'ya gidecek nihai kadrosuna da seçildi.

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Fenerbahçe'de Harun Tekin akciğer enfeksiyonu geçirdi!

Altay Bayındır, Harun Tekin, Fenerbahçe, Bursaspor, Spor

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FENERLİ:iyi haberi kötü haber diye paylaşmışlar
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